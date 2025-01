¿El reemplazo de Farioli? Atacante vinculado a Alianza fue informado que no seguirá en su club

En las últimas horas se conoció que luego de realizarse los exámenes médicos, el volante ofensivo, Brian Farioli no quedó apto para firmar por el elenco íntimo y ahora el club viene acordando una salida legal con el ex Colón de Argentina. De momento, su futuro es incierto, y desde Alianza Lima ya buscan otras opciones.

No obstante, en las últimas horas, el periodista colombiano, Pipe Sierra señaló que, la directiva del 'Verdolaga' le ha informado al '10' que no continuará en el equipo para la temporada 2025. ¿Llegará a Matute?

"Atlético Nacional acaba de informarle a Pablo Cepellini que su contrato no será renovado. El volante uruguayo es agente libre", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Esta noticia generó diversas reacciones en los hinchas del conjunto cafetero, quienes en su mayoría expresaron sentirse tristes con su no continuidad la siguiente campaña.

Pablo Cepellini no seguirá en Atlético Nacional para la temporada 2025/Foto: X

"Que le vaya bien. Calidad futbolistica aparte, se portó de forma completamente profesional y dio lo mejor, cosa no tan común de ver", "No puede ser que no le renueven y que su reemplazo sea el ecuatoriano que casi ni jugó, por no decir que no jugó nada, en los últimos clubes en los que ha estado", "Era buen suplente pero bueno, ojalá sepan hacer las cosas como se venían haciendo", "Gracias por todo cepe, espero valga la pena lo que están haciendo", expresaron los aficionados del Atlético Nacional.