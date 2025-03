Christian Cueva le declaró su 'amor' a Marisol y luego la amenazó: "Yo a ti te quiero"

Luego de que Pamela López revelará que Christian Cueva tuvo conversaciones con Marisol, la popular 'Faraona' no dudó en pronunciarse sobre las acusaciones de la aún esposa del jugador de Cienciano. La artista decidió mostrar sus conversaciones con el programa 'Amor y Fuego' .

Sin embargo, se muestra un pequeño coqueteo entre ambos, pero según Marisol el vinculó no llegó a mayores. Se puede ver que la cantante quería grabar una tema musical con el conocido deportista, quienes se encontraron por primera vez en una reunión.

Tras hacerse público que Christian Cueva y Pamela Franco tuvieron una relación extramatrimonial, la popular 'Faraona' no dudó en realizar singulares comentarios hacia su colega, quien no ha dudado en responderle y asegurar que no tiene ni un problema con ella.