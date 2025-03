Pamela Franco envía carta notarial a esposa de Cueva, Pamela López: "Hay cosas que a veces son mentiras

De nunca acabar. Pamela Franco decidió tomar medidas legales contra Pamela López, luego de que esta última revelara potentes declaraciones en el sillón rojo del programa 'El Valor de la Verdad' . La cantante contó a las cámaras de 'América Hoy' que no dejará pasar por alto lo que dicen de ella.

Pese a que la pareja de Christian Cueva no quiso dar muchos detalles sobre las acciones legales, solo se animó a decir que "ya se enterarán". "Sí es que ha habido un tema que no me parece… Yo voy a seguir el curso, así que de todas maneras, ustedes van a enterarse", dijo.