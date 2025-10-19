La Chola Chabuca celebró 18 años de éxitos del "Reventonazo"

La Chola Chabuca se vistió de gala el último sábado para celebrar el 18 aniversario del 'Reventonazo de la Chola', que desde su inicio se mantiene como líder de su horario llevando entretenimiento a las familias peruanas, y estuvo acompañada de una constelación de estrellas.

"Estoy feliz y agradecido enormemente con el público porque el Reventonazo cumple sus primeros 18 años. En todo este tiempo nos hemos esforzado para darle alegría a las familias peruanas, con una propuesta llena de humor, música y grandes invitados. Vamos a botar la casa por la ventana, con los comediantes más queridos del país y la cholita que todos esperan cada sábado", enfatizó la Chola Chabuca.

PUEDES VER: Melissa Klug anunció el fin de su relación con Jesús Barco pero se arrepintió y eliminó el comunicado

Para el sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca recibió en su set a figuras como Amaranta, Chechito, Carlos Carlín, Magdyel Ugaz, Mateo Garrido Lecca, Pamela López, Paul Michael y más figuras, quienes llegaron para cantarle el "happy birthday".

Durante estos 18 años, el Reventonazo de la Chola ha sido el programa líder en su horario con una propuesta diferente, donde el humor y la música siempre ha marcado la pauta en la televisión nacional y fortaleciendo el liderazgo de América Televisión en el horario estelar de los sábados.

"Como siempre he dicho, el éxito del programa es resultado del arduo trabajo de todo el elenco artístico y de producción; quienes semana a semana buscan lo mejor para el público. Contamos con experimentados como Manolo Rojas y Fernando Armas; pero también con muchas figuras jóvenes", añadió la Chola Chabuca.

La Chola Chabuca ha demostrado en estos 18 años toda su versatilidad en pantallas; como ha sido con el éxito del programa 'Esta Noche', que tiene la enorme preferencia del público. Y para este sábado tuvo a todo el elenco de la exitosa novela 'Luz de Luna', que es realizada por Del Barrio Producciones.