'Esto es Guerra' encabeza el rating de la TV peruana al comenzar su gran semifinal

El reality de competencia 'Esto es Guerra' sigue siendo el favorito de los espectadores, consolidándose como el programa número uno de la televisión peruana al alcanzar 21 puntos de rating en el inicio de su gran semifinal el pasado lunes. Además, llegó a registrar picos de hasta 24 puntos en el minuto a minuto.

Esta gran semifinal de 'Esto es Guerra' representa un paso crucial hacia la final de este popular reality, y mantiene su posición con 21 puntos de rating en su 13.ª temporada. 'Al fondo hay sitio' quedó en segundo lugar con 20.5 puntos, seguido por 'Luz de luna 4' con 13.8 puntos.

El liderazgo prolongado de 'Esto es Guerra' se destaca entre los programas de competencia en la TV peruana. Durante estos 13 años, ha sido el programa en vivo más visto. En contraste, el último lunes, programas como 'Yo soy' lograron solo 9.2 puntos, y 'Magaly Teve' 8.3 puntos de rating.

Suspensión de Patricio Parodi en Esto es Guerra

Durante la transmisión de ayer, Patricio Parodi fue suspendido y no participó en la semifinal tras salir de fiesta el fin de semana, incumpliendo el descanso médico indicado por un esguince sufrido en el programa.

El equipo de producción tomó la difícil decisión de sancionarlo después de que el pasado viernes sufriera un esguince de primer grado durante una competencia, que ameritaba seis días de reposo. Sin embargo, Parodi fue visto celebrando en una fiesta, desoyendo las recomendaciones médicas.

"Conozco las reglas del programa, sé que con la lesión debía guardar reposo, pero salí a celebrar con unos amigos y estoy aquí hoy lunes para trabajar y cumplir con mis labores. Me apasiona competir y lo quiero hacer bajo mi responsabilidad", expresó Patricio Parodi.

A raíz de la ausencia de Parodi, el modelo Kevin Díaz volvió al reality y expresó su deseo de quedarse para buscar revancha tras su reciente eliminación.

A pesar de la agitación en las redes sociales por la decisión, el equipo de los guerreros mostró su fortaleza ganando en varios desafíos de la gran semifinal, que culminará pronto con la consagración de uno de los equipos.