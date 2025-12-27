0
Universitario ganó a Alianza tras fallo de la FPV por alineación indebida

Jazmín Pinedo negocia renovación con América Televisión: ¿Qué manifestó la presentadora?

Jazmín Pinedo se encuentra en pláticas con América Televisión para extender su contrato, rodeada de especulaciones sobre su posible participación en 'América Hoy' en 2026.

Redacción Líbero Tendencias
Pinedo destacó la importancia de evaluar sus decisiones laborales, enfocándose en el impacto que tienen en su hija y su familia. Agradece la confianza de América Televisión en nuevos proyectos. | Foto: Difusión
Jazmín Pinedo ha revelado que está manteniendo diálogos con América Televisión sobre la extensión de su contrato, tras los rumores que apuntan a que podría convertirse en la presentadora del programa 'América Hoy' en 2026.

Días atrás, Pati Lorena, la productora, mencionó en sus redes que Jazmín Pinedo es una fuerte candidata para liderar la renovada edición de 'América Hoy', luego de que el canal no alcanzara un acuerdo con GV Producciones para continuar con la producción del show.

Con respecto a esto, la conductora manifestó en sus redes que sigue en negociaciones con América Televisión para una posible renovación, sin aclarar si encabezará un nuevo proyecto.

"Me encantaría seguir en América, actualmente venimos teniendo conversaciones para definirlo, ya que mi contrato se termina ahorita. Agradezco la confianza del canal que siempre me tiene en cuenta para nuevos proyectos, pero aún nada está definido", destacó Jazmín Pinedo.

En otro momento, compartió que las decisiones laborales que toma siempre contemplan el impacto sobre su hija y su círculo familiar cercano.

"En más de una ocasión he rechazado proyectos, siempre suelo analizar bastante las cosas, me gusta tomarme mi tiempo para estar segura. Además, pesa mucho cómo impactan las decisiones en la vida de mi hija y los que amo. No pienso solo en el momento sino de cara al futuro", afirmó la conductora de 'Más espectáculos'.

