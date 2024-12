¿Y la Euro Copa? América TV es criticada por emitir el cumpleaños de Tula Rodríguez

No es la primera vez que los usuarios en redes sociales dirigen sus críticas al canal, semanas atrás ocurrió un caso similar cuando transmitieron Cinescape en lugar del Portugal vs. Alemania por la Eurocopa o por la difusión de Esto es Guerra sobre el Paraguay vs Argentina, uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos.

"Oye Canal 4 a mí qué me importa el cumpleaños de Tula, yo quiero ver el Bélgica vs Italia", "Quería ver a Lukaku, no a Tula" o "Te odio, América televisión, en vez de ponerme Bélgica vs. Italia, pones En Boca de Todos. A mí que me importa Tula Rodríguez, yo quiero ver futbol y la Eurocopa que me prometiste, no solo algunos partidos", fueron algunos de los reclamos de los usuarios.