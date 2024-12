Repartidora de comida encuentra la puerta cerrada y se las ingenia para entregar pedido

Para esta repartidora de comida no existe imposible y esto se refleja en uno de sus últimos pedidos. Tras percatarse que nadie atendía su llamado, la señora no le quedó de otra que entrar por las rejas con tal de cumplir con su objetivo. El video es viral en TikTok .

"La repartidora no hizo nada malo", "Así también entraré a tu corazón", "La señora dijo: 'Yo no me voy hasta dejar el pedido'", son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.