James Rodríguez: usuarios de redes sociales comparan nuevo look con el de Karol G

James Rodríguez , volante de la selección colombiana, compartió una fotografía en su perfil de instagram en donde se le ve con un cambio de look. La comentarios de sus seguidores en redes sociales no se hicieron esperar, muchos de ellos incluso empezaron a compararlo con la cantante Karol G .

"Actualizando" acompañado de un emoji de locura fue el mensaje del '10' colombiano, quien no ha tenido una buena temporada tanto en su club, el Al Rayyan S. C. de la Qatar Stars League, como en su selección. Además, publicó una foto con cabello azul.

James Rodríguez - Karol G

Captura: Instagram.

Al ser consultado, Rueda no dudó en explicar por qué el ex Real Madrid no ha sido considerado: "No está en el nivel ideal por sus molestias, pero dando lo mejor en los entrenamientos y con la práctica de esta noche se definirá en qué momento es importante para la Selección".