Mamá de Yotún 'parcha' a Erick Osores por decir que su hijo es pisado

En medio del programa de 'En Boca de Todos', la madre de Joshimar Yotún tuvo que frenar algunos comentarios de Erick Osores, quién calificó al deportista como 'pisado'. La mamá del mediocampista no toleró el comentario y tuvo contradecir lo dicho.

Según el programa, la conductora preguntó al periodista: "¿Quién el jugador del seleccionado peruano más pisado?", lo que Osores refirió era Joshimar Yotún, no obstante, el comentario no quedó allí. "De verdad no sé por qué dice que mi hijo es el más pisado (...) Él tranquilamente podría contarte de su vida en privado", contestó María Julia Flores.