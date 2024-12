¡De locos! Concierto de Bad Bunny: Reventa supera los S/ 1000 en Mercado Libre

Reventa de entradas para concierto de Bad Bunny.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y tanto la página como los usuarios manifestaron su desazón con esta situación. "No es justo", "Se aprovechan del fanatismo que tenemos", "Están locos" y "No pagaré mil lucas jamás" son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.