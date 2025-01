Usuario reaccionaron en redes que exministro de Justica es el nuevo premier

Aníbal Torres Vásquez es el nuevo titular en la PCM en el Gobierno de Pedro Castillo , en el marco de reformar por cuarta vez el gabinete ministerial . No obstante, el exministro de justicia ganó diferentes comentarios entre la comunidad de Twitter y las otras redes sociales.

No obstante, usuarios peruanos en Twitter calificaron que el abogado de 73 años sería no solo el reemplazo del cuestionado ex primer ministro, sino el 'sobreviviente del ministerio anterior'.