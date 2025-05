Joven busca a su amada en redes sociales tras un encuentro fugaz: "Ayúdame a encontrarla"

A veces, una historia no necesita grandes escenarios para volverse inolvidable. Basta con un cruce de miradas, un libro en el suelo y una canción que lo diga todo. Eso fue lo que inspiró a un joven a subir un video a TikTok que hoy emociona a miles.

“Hace cinco días conocí a una chica. Se le cayó el libro “Un segundo para amar” y cuando se lo devolví, hablamos unos minutos sobre géneros literarios, autores, incluso música. Me dijo que su canción favorita era ‘Tu cuerpo es mi lugar favorito’ de Camilo. Me nublé y no le pedí su nombre. Ni su usuario de Instagram. Desde entonces, vengo todos los días a esta librería a tocar su canción a las 4 p.m. Hoy, necesito su ayuda. Si conoces a una chica que ame ese libro y esa canción. Mándale este video. Quiero volver a verla”, cuenta en el video que ha encendido los comentarios en redes.

Aunque algunos creen que se trata de una estrategia de marketing, la mayoría se ha dejado llevar por el romanticismo. El libro que sirvió de nexo, una novela juvenil sobre un reencuentro después de una década, ha ganado también protagonismo entre los lectores de TikTok.

Miles ya se han unido a la búsqueda: comparten el clip, dejan mensajes de apoyo y hasta crean sus propias versiones usando el mismo tema musical. Lo que comenzó como un momento cotidiano, se ha convertido en una historia compartida por una comunidad que espera ver el final feliz.

La pregunta que miles se hacen ahora es: ¿aparecerá la chica del libro? ¿Se reencontrarán? Mientras tanto, cada día a las 4 p.m, un joven sigue tocando una canción con su guitarra entre los pasillos de una librería esperando volver a encontrarla.