“Godfather of Harlem", la nueva serie de Forest Whitaker sobre mafias, se estrena este viernes 19

Llega una nueva serie para el deleite de los televidentes. “Godfather of Harlem” es una serie que combina eventos históricos y políticos que, retratan por un lado el movimiento liderado por Martin Luther King en la década de 1960 en Estados Unidos por la lucha de los derechos civiles y, por el otro, la criminalidad de la época, efecto del negocio de las drogas y el tráfico de armas en manos de diversas y peligrosas mafias enfrentadas. Esta producción estrena este viernes 19 en FOX Premium.



Compuesta por 10 episodios de una hora, el nuevo drama es producido y protagonizado por el “multipremiado” actor Forest Whitaker (“The Last King of Scotland”), quien interpreta a Ellsworth "Bumpy" Johnson, uno de los mafiosos más relevantes de los Estados Unidos, quien, a principios de los años 60, regresa para recuperar su vecindario después de pasar una década en la prisión de Alcatraz en San Francisco por un cargo de conspiración de drogas.



Inspirada en la increíble vida de Johnson, “Godfather of Harlem” comienza en 1963, inmediatamente después de cumplir su condena, cuando regresa a Harlem, Nueva York, y encuentra que el vecindario que una vez “gobernó”, ahora se encuentra en ruinas. Con las calles controladas por la mafia italiana, para recuperar el control, Bumpy deberá enfrentarse a la familia genovesa liderada por Vincent "Chin" Gigante (Vincent D’onofrio, “Law & Order: Criminal Intent”), considerado uno de los mafiosos más infames de la ciudad de Nueva York.



Cuando Johnson vuelve a las calles, es recibido por su viejo amigo "Detroit Red", también conocido como Malcolm X (Nigél Thatch), un predicador radical de la Nación del Islam con enorme popularidad y líder militante activista de los derechos civiles que, se acerca a él con la intención de ayudarlo a limpiar las calles después de que la mafia italiana las ha inundado de drogas. Con las armas de Johnson y los seguidores de Malcolm X, ambos se enfrentarán a la familia genovesa para recuperar el control de Harlem en una dura batalla que amenaza con destrozar la ciudad en plena agitación social.

Al mismo tiempo, “Bumpy” tendrá que velar por su complicada vida familiar, particularmente por su hija Elise (Antoinette Crowe-Legacy, “Inpatient”), y respetar los deseos de Mayme (Ilfenesh Hadera, “She's Gotta Have It”), su esposa, que le pedirá mantenerse alejado de los crímenes. Elise se ha convertido en una ladrona de tiendas y además adicta. Será su adicción la que fortalecerá la decisión de su padre de hacerse cargo del comercio de narcóticos de los italianos en Harlem. Por su parte, el reverendo Adam Clayton Powell Jr. (Giancarlo Esposito, “Breaking Bad”), célebre activista de los derechos civiles, pastor bautista y congresista demócrata, será uno de los aliados más poderosos de Johnson.