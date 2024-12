Ben Affleck asegura que su papel en 'Liga de la Justicia’ fue lo más bajo en su carrera

El Batman de Ben Affeck ha sido punto de críticas desde el estreno de ' Liga de la Justicia ' en 2017, cinta de Warner Bros que no terminó de pegar en la taquilla internacional, pese a su reedición con el 'Snyder Cut'. Ahora, el actor revelaría que el papel la ocasionó 'problemas' a su vida.

"Era todo lo que no me gustaba. Ese fue el momento en que dije ‘basta’. Ni siquiera se trataba de que la Liga de la Justicia fuera mala, porque podría haber sido cualquier cosa", agregó el actor.

El intérprete de héroe en 'Batman Vs Superman ', lamentó que su actuación en 'Liga de la Justicia’ fuera el punto más bajo de su carrera en el cine, algo que sumó al momento de dejar de actuar y dirigir 'The Batman', la película en solitario del 'Hombre Murciélago'.

"Lo miré y pensé: ‘No voy a ser feliz haciendo esto. La persona que hace esto debería amarlo", expusó Ben Affleck. "Probablemente me hubiera encantado hacerlo a los 32 o algo así. Pero fue el punto en el que comencé a darme cuenta de que no valía la pena".

Sin embargo, la pareja de Jennifer López expresó su agrado de volver al papel de Batman en 'The Flash', en donde se pondría por última vez el traje del murciélago de Ciudad Gótica

"Nunca he dicho esto pero quizás mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho, estaban en la película de Flash. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que fue genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje", agregó Ben Affeck.