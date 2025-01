'El Señor de los Anillos: Rings of Power': Lanzan primer tráiler de la nueva serie de Amazon Prime

Como se recuerda, la trilogía de El señor de los anillos de Peter Jackson es uno de lo mayores eventos del cine, y esta nueva secuela, The lord of rings: Rings of Power, promete revivir la aventura épica y ficticio, ahora en formato serial.

En este primer avance de The lord of rings: Rings of Power muestra un mundo lleno de maravillas, magia y fantasía, propio de la Tierra Media. No obstante, el gran diseño en fotografía y dirección de arte muestra una atmosfera más mágica que en las precuelas.