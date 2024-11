Daniel Radcliffe explica porque el fandom de Marvel quiere que sea Wolverine

Daniel Radcliffe afirma que fandom de Marvel quieren que sea Wolverine / Foto: Twitter

"Esto es algo que ha surgido de vez en cuando durante los últimos años. Y cada vez que surge, digo: Eso no es cierto. No hay nada detrás de eso. Y todos dicen: Oh, dijo que podría ser cierto. Y yo dije: No, no lo hice. Dije lo contrario", mencionó Daniel Radcliffe.