Boxeador nacional reveló que alcalde de Ate no cumplió con promesa económica

“En dicha ceremonia él (alcalde) se pronunció sobre un apoyo hacia mi persona, con la entrega de $1000 para mi bolsa de viaje”, redactó el deportista nacional. Y agregó: “lógicamente, yo me emocioné, porque nunca en toda mi carrera deportiva he recibido un apoyo de esa magnitud”.

“Bueno, la aclaración es la siguiente: a pesar de lo prometido, nunca se me entregó el dinero. Antes de mi viaje a Italia, me contacté. Hice lo mismo antes del viaje a Tokyo, sin obtener respuesta alguna”, manifestó. Luego, el pugilista subraya que no está buscando el dinero.

“No estoy exigiendo ese dinero, no siento que sea una obligación cumplir esa promesa. Pero lo que no me parece, es que se dé esa noticia afirmando que se me ha brindado el apoyo”, sostuvo el deportista peruano que participó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.