USS, la primera universidad peruana en obtener por cuarto año consecutivo el reconocimiento Great Place to Work
El ranking de GPTW evalúa la confianza, liderazgo y desarrollo profesional en la USS, asegurando un ambiente laboral que potencia la calidad educativa y el bienestar del colaborador.
La Universidad Señor de Sipán (USS) alcanzó por cuarto año consecutivo el reconocimiento de Great Place to Work (GPTW), posicionándose como la primera y única universidad del país en lograr esta distinción de manera ininterrumpida. Este resultado la consolida como una institución que integra la calidad educativa con un sólido y coherente modelo de bienestar laboral.
El ranking de GPTW evalúa factores como la confianza, el liderazgo, la cultura interna, la equidad y el desarrollo profesional. Para la USS, estos componentes forman parte de una estrategia que considera la cultura organizacional como un eje esencial del crecimiento académico y administrativo. En la universidad, el bienestar del colaborador es visto como la base que permite ofrecer un mejor servicio educativo.
“Cuando una organización es feliz, sus estudiantes también lo son. Este reconocimiento refleja una cultura basada en las personas y en la mejora continua, y reafirma nuestro compromiso con un modelo educativo que combina excelencia académica, fortaleciendo nuestra visión de ser una universidad donde trabajar y estudiar sea siempre una experiencia de crecimiento”, afirmó el Dr. Alejandro Cruzata Martínez, rector de la USS.
Este enfoque ha llevado a la institución a sostener la premisa: “Un excelente lugar para trabajar es también un excelente lugar para estudiar”. La USS destaca que un equipo comprometido y motivado impacta directamente en la experiencia estudiantil, generando entornos más humanos, innovadores y centrados en el aprendizaje.
En coherencia con este modelo, la universidad anunció que su política de bienestar y liderazgo positivo se implementará también en sus nuevas filiales de Lima, Trujillo y Piura, con el propósito de garantizar que la expansión institucional mantenga los mismos estándares de clima laboral, servicio educativo y atención al estudiante.
En los últimos años, la USS ha reforzado la gestión del talento mediante programas de formación continua, beneficios de bienestar integral, actividades de integración, políticas de reconocimiento y un estilo de liderazgo cercano. Estas iniciativas han permitido consolidar una comunidad universitaria cohesionada, participativa y orientada a la excelencia.
[PUBLIRREPORTAJE]
