DT de Junior de Barranquilla: “Alberto Rodríguez será baja por lesión, otra vez”

El presente de Alberto Rodríguez no es de los mejores y una nueva lesión lo alejará de los terrenos de juego por casi dos meses.

La carrera futbolística de Alberto Rodríguez ha ido de la mano con las lesiones. El ‘Mudo’ siempre ha sido destacado por sus habilidades, pero el aspecto físico ha sido uno de los principales problemas para no brillar en su máximo esplendor. El defensor jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana, pero algunas molestias lo alejaron del último encuentro.

Terminada la participación de la ‘Blanquirroja’ en la Copa del Mundo, el experimentado zaguero se unió a los entrenamientos del Junior de Barranquilla, pero su entrenador manifestó una inesperada noticia. “Rodríguez está lesionado otra vez y tiene una lesión que lo sacará de las canchas por mes y medio”, explicó el profesor Julio Comesaña.

De la misma forma, el DT dejó entrever que la lesión se produjo por causa de la Selección Peruana: “No sé qué es lo que pasa; aquí no apresuramos que juegue, al contrario, aquí lo cuidamos. Puede que Perú tuviera necesidades y se haya lastimado ahí, el caso es que llegó lesionado. Alberto jugó un partido y medio, lo que vi fue poco; Perú no tuvo dificultades defensivas. Lo vi bien el juego aéreo, del resto no tuvo mucha participación”.

Finalmente, el entrenador Julio Comesaña explicó que la lesión de Alberto Rodríguez perjudica mucho al Junior de Barranquilla y ello los obligaría a fichar otro jugador. “Nosotros no podemos jugar tres campeonatos con dos zagueros centrales, estamos en la búsqueda de otro central para solucionar esto”, finalizó. Los problemas por lesión del ‘Mudo’ en Colombia vienen de hace meses y eso podría afectar su continuidad en el ya mencionado equipo.