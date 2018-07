Las sentidas palabras de Mats Hummels tras el gol de Raphael Varane

El defensa central de la selección de Alemania, Mats Hummels, aún le cuesta asimilar la sorpresiva exclusión que sufrieron en fase de grupos tras caer ante Corea del Sur por 2-0.

El jugador del Bayern Münich tuvo varias ocasiones de gol cuando todos los 'teutones' habían volcado su ataque tras ir perdiendo 1-0 en la última fecha de primera ronda.

El gol del zaguero de Francia, Raphael Varane, frente a Uruguay rememoró aquel episodio para el alemán quien - en su cuenta oficial de Twitter - escribió un mensaje lleno de nostalgia y pena.

The worst thing right now is all the centre backs scoring important goals and keep reminding me of my big chance 😶