Luka Modric sobre su gran actuación en Mundial Rusia 2018: "Ahora no pienso en el Balón de Oro"

Luka Modric, mejor jugador en el duelo en el que la selección de Croacia clasificó a semifinales del Mundial Rusia 2018, manifestó que no piensa en el Balón de Oro, sino en el éxito de su equipo.



Modric, que logró por tercera ocasión el galardón de mejor jugador en un partido de este Mundial, consideró que no es el momento de pensar en premios a nivel individual.

"No pienso en eso, francamente. Lo más importante es el éxito de la selección. Los premios individuales están bien y se tiene en cuenta el trabajo de todo el año, pero ahora estoy centrado en el éxito de esta selección", expresó.



El jugador del Real Madrid admitió que su equipo no jugó bien el primer tiempo y se vio sorprendido por el juego ofensivo de la selección rusa, que planteó un encuentro totalmente distinto al que jugó contra España en los octavos de final.



"Rusia jugó muy bien, principalmente en la primera parte. Ejerció una presión muy alta y asumimos riesgos. No tuvimos el control del juego que queríamos. En la segunda jugamos mucho mejor, pero desafortunadamente no concretamos las ocasiones. Aunque mostramos carácter otra vez. Estamos en semifinales y tenemos tiempo para prepararlas bien", agregó.

Finalmente, dio sus reflexiones de cara al partido contra Inglaterra por la semifinal del Mundial.



"Será muy complicado, como cada partido en este Mundial, pero ahora tenemos que disfrutar de este momento y mañana comenzaremos a prepararlo. Contra Inglaterra debemos mejorar, evidentemente", sentenció.