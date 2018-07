Rooney 'troleó' vilmente a Ibrahimovic por la eliminación de Suecia en el Mundial [FOTO]

Wayne Rooney volvió a hacer de las suyas en las redes sociales. 'Bad Boy' no llegó a apostar con Zlatan Ibrahimovic respecto al duelo entre los combinados de Inglaterra-Suecia por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, ello no es impedimento para que el delantero del D.C. United. se burle del astro de Los Ángeles Galaxy.

En estas situaciones solo hay que tener correa. Así de simple. Rooney e Ibrahimovic compartieron camerinos en el Manchester United y entablaron una amistad dentro y fuera de las canchas. Por lo general, 'Ibracadabra' siempre agarraba de 'punto' al inglés pero en esta oportunidad sucedió lo contrario. Le dio donde más le duele: la eliminación de Suecia.

"¿Cómo te sientes hoy amigo? Si necesitas platicar siempre estoy aquí (risas)", se puede leer en el 'tuit' de Wayne Rooney. El artillero inglés aprovechó la eliminación de Suecia del Mundial Rusia 2018 para así jugarle una broma pesada a Ibrahimovic, quien encajó un día para el olvido. Pues, también perdió una apuesta con David Beckham.

How you feeling today mate @Ibra_official? If you need a chat I’m always here 🤣