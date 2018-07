Rusia 2018: El turco Cuneyt Cakir dirigirá el Inglaterra-Croacia de semifinales del Mundial

El Mundial Rusia 2018 entra a la etapa de las semifinales y los duelos serán Francia vs Bélgica y el de Inglaterra vs Croacia. La FIFA no pierde el tiempo y viene afinando los detalles para los importantes duelo del principal torneo de selecciones. Parte de esta función es la programación de los árbitros que se encargarán de impartir justicia.

La tarde de ayer se anunció que el uruguayo Andrés Cunha será quien dirija el encuentro entre franceses y belgas, dos días antes de que se juegue. Siguiendo esta tendencia, hace unas se hizo oficial la terna arbitral para la otra llave, en la que serán protagonistas las selecciones de Croacia e Inglaterra.

PUEDES VER: ¡Destino exótico! André Carrillo tendría nuevo equipo, según la prensa de Portugal

En el anuncio se confirmó que Cuneyt Cakir, de nacionalidad turca, será el juez del partido en mención. De la misma forma, Bahattin Duran y Tarik Ongun, sus compatriotas, serán sus asistentes; mientras que el holandés Bjorn Kuipers será el cuarto árbitro. Cakir es un experimentado juez en duelos importantes y ya ha dirigido a las selecciones en cuestión.

NO TE LO PIERDAS: ¡Se van juntos! Ricardo Gareca y José Pékerman tomarían la selección de Argentina

A la Selección de Croacia la dirigió solo en una ocasión, en el 2013 por Eliminatorias a Brasil 2014, partido en el que vencieron 2-0 a Serbia. Por otro lado, arbitró en dos ocasiones a Inglaterra: en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 vencieron 2-0 a Andorra, mientras que para el Mundial de Brasil, igualaron 1-1 con Ucrania.

EL DATO

Cuneyt Cakir ha dirigido dos partidos en la Copa del Mundo Rusia 2018, ambos en fase de grupos: el Marruecos 0-1 Irán y el Nigeria 1-2 Argentina.