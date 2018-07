Mario Mandzukic tras llegar a la final de Rusia 2018: "Esto es un milagro"

Croacia disputará su primera final de una Copa del Mundo luego de vencer por las semifinales a su similar de Inglaterra 2-1. El elenco 'ajedrezado' se topará frente a Francia en el choque decisivo que será este domingo 15 en el Estadio Olímpico Luzhnikí.

Tras el partido, uno de los protagonistas del triunfo balcánico, Mario Mandzukic, habló de la clasificación obtenida a la finalísima del Mundial y catalogó de 'milagro' la actualidad del elenco croata.

"No somos conscientes de lo que hemos hecho. No sé qué decir; no es normal, esto es un milagro", manifestó Mario Mandzukic.

"Esto solamente lo puede conseguir un gran equipo, un equipo valiente, que está jugando el torneo con un gran corazón", subrayó el futbolista de la Juventus de Turín.

EL DATO:

Mario Mandzukic sumó 80 partidos con la camiseta de la Selección de Croacia.