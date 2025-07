El OPPO mejor y más barato que el Motorola G85: poderosa memoria de 1TB, batería bestial de 5100mAh y es acuático

Si estás buscando renovar tu smartphone por un gama media completo, con ficha técnica bestial, diseño atractivo y con costos imperdibles, entonces nuestra recomendación para hoy es el OPPO A60, un dispositivo móvil que, además, cuenta con tecnología que lo hace resistente al agua.

OPPO A60: pantalla, rendimiento y autonomía

Pesando 186 gramos, el OPPO A60 nos abre las puertas con su pantalla LCD con resolución HD de 1,604 x 720 píxeles, a la vez de una tasa de refresco de 90 hercios, superior a la de, por ejemplo, el iPhone 16 y iPhone 16 Plus con 60Hz. Del mismo modo tiene un brillo decente gracias a sus 1,000 nits.

En cuanto al rendimiento, este smartphone chino viene con el Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 que, pese a no tener problemas con las acciones diarias y la multitarea, no es el mejor para jugar ya que en 2025 se siente que no ha envejecido bien. Asimismo, tiene RAM de 8GB LPDDR4X, así como memoria interna de 256GB con tecnología eMMC 5.1, que puedes ampliar hasta los 1TB con tarjeta microSD.

Sobre la batería, el OPPO A60 tiene una potencia de 5,100mAh, pero muy bien acompañada gracias a los 45W SUPERVOOC de carga rápida.

OPPO A60: resistencia al agua

En este aspecto, el OPPO A60 nos trae certificación IP54, lo que lo hace resistente tanto al polvo como a las salpicaduras de agua. Asimismo, incluye Splash Touch, una tecnología propia de la marca china que es de gran utilidad, por ejemplo, cuando el panel está mojada y, pese a ello, puedes desplazarte por el móvil sin problemas.

También incluye resistencia de grado militar MIL-STD-810H que lo hace soportar caídas, lo mismo que temperaturas muy altas y muy bajas, a la vez de intensa presión atmosférica.

OPPO A60: fotografía y grabación de video

El OPPO A60 nos dará resultados óptimos con sus cámaras fotográficas, con un lente principal de 50 megapíxeles, un sensor de parpadeo, así como un frontal de tan solo 5 megapíxeles. Por su parte, en el video en ambos sensores graba a un máximo de 1080p a 30fps.

OPPO A60: sistema operativo

El sistema operativo del OPPO A60 es ColorOS 14.0 basado en Android 14, con 2 años de actualizaciones para software y 4 para lo que son los parches de seguridad.

OPPO A60: precio en 2025

Si está decidido a comprarte este 2025 el OPPO A60, en México lo encuentras desde los 4,579 pesos; en Perú desde los 799 soles; en Colombia desde los 799,900 pesos; en España desde los 142 euros (Amazon).