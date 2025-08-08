Este Xiaomi supera por mucho al Motorola Edge 50 Fusion: 512GB de memoria, pantalla 144 Hz y triple cámara HD
Xiaomi figura como una de las marcas más prestigiosas del sector tecnológico, a pesar del lanzamiento de otros dispositivos como el Motorola Edge 50 Fusion.
Las características del Xiaomi 14T lo convierten en una excelente opción para comprar en el 2025. Teniendo en cuenta la competencia que se ha generado en el sector tecnológico, este teléfono de Xiaomi logra sacar la ventaja a otras opciones modernas con prestigiosas especificaciones.
El Xiaomi 14T figura en la gama media, pero también por otros factores de excelencia como la calidad de su pantalla y pesar solo 195 gramos. Este celular ofrece una resolución de 1.5k, lo que significa un valora bastante importante. Conoce más sobre la ficha técnica de este dispositivo que no deja de ser relevante ni con el lanzamiento de otros smartphones.
Olvídate del Galaxy A56 | Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
La calidad del Xiaomi 14T se ve desde el primer segundo y es que sus materiales están hechos de alta calidad. Esto se refleja en las 6.67 pulgadas de su pantalla AMOLED y que se maneja en una tasa de refresco de 120 Hz. La experiencia fluida y nítida es un elemento a destacar, además de sus colore vibrantes y profundos.
Rendimiento, procesador y RAM del Xiaomi 14T
En cuanto a los términos más técnicos, el Xiaomi 14T demuestra ser altamente superior a las expectativas. El procesador es el MediaTek Dimensity 8300 Ultra y viene acompañado con 12GB de RAM, con opción a elegir el almacenamiento de 256GB o 512GB. Otro punto a destacar es el sistema de refrigeración que logra mantener una temperatura ideal durante el uso de aplicativos.
El apartado fotográfico también es importante a destacar, ya que incluye un sistema de triple cámara que es perfecto para los amantes del mundo audiovisual. Este modelo trabaja con un lente principal de 50 MP, gran angular de 13 MP y telefoto de 50 MP. Para los selfies, se cuenta con un sensor de 32 MP.
La superioridad del Xiaomi 14T también está en las especificaciones extra que tiene como lo es la estabilización óptica y permitir grabarse en 4K en cualquier momento del día y la calidad no se perderá.
