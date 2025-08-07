Este celular Honor es potente, liviano y se lanzó en el 2025: tiene cámara 200 de MP, 512 GB de memoria y carga en minutos

La disputa en el sector de la gama media sigue siendo alta y cada vez se tiene más competencia por parte de las marcas más reconocidas en el mundo. Sin embargo, considerando el poderoso rendimiento del Honor 400, podríamos decir que estamos frente a una de las sorpresas.

Con una pantalla OLED de 6,55 pulgadas, este dispositivo móvil es garantía de que ofrece lo necesario para ser considerado como una gran potencia a nivel mundial. La resolución fullHD+ que tiene también es un punto a favor, pero a continuación, analizaremos más a profunidad sus especificaciones.

Ficha técnica y precio del Honor 400

El procesador del Honor 400 es el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 que viene incluido con una memoria de 8 GB. Esto es más que suficiente para aquellos que requieran de un rendimiento exigente. En tanto, el almacenamiento cuenta con 256GB de espacio o 512GB. El Honor 400 demuestra que es una de las mejores alternativas en el mundo tecnológico que sabe manejar tareas exigentes a buen ritmo.

Para prevenir malos funcionamientos o calentamiento, el Honor 400 viene equipado con un sistema de refrigeración que ayuda a mantener el teléfono bajo control sin importar cuántas aplicaciones estén en primero o segundo plano. Si usas bastante el teléfono, entonces este modelo está hecho para ti.

Honor 400 está disponible en todo el mundo. | Foto: HonorKSA

Cámara con resultados impresionantes

El Honor 400 tiene un sistema de cámara dual que permite tomar fotografías al mismo tiempo en ambos lados. La calidad del lente principal es de 200 megapíxeles, lo que significa que los resultados serán magníficos. El lente gran angular y macro tiene un valor de 12 MP, mientras que la cámara frontal ofrece una calidad de 50 megapíxeles para la garantía de fotos nítidas y mostrar todos los detalles. La grabación de video se puede hacer en 4K.

Batería de larga duración

El Honor 400 ofrece una batería con capacidad de lujo, que es de 5300 mAh. Esto se refleja en que se podrá usar dispositivo durante todo el día y no tendrás problemas para preocuparte por la recarga, ya que en cuestión de minutos podrás tenerlo listo por su carga rápida de 66W.

De manera general, el Honor 400 es un smartphone con especificaciones de alta calidad que también sabe combinar un diseño elegante con rendimiento de alta gama y que no se ve opacado en ningún momento por modernos celulares.