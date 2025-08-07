Los 5 mejores celulares Xiaomi baratos para juegos que se recomienda comprar en el 2025
Si buscas un teléfono de gran potencia para videojuegos, Xiaomi cuenta con un extenso catálogo que demuestran un alto rendimiento en aplicaciones exigentes como juegos.
Xiaomi tiene diferentes modelos de teléfonos que son catalogados como los mejores en precio, componentes y que lo convierten en las opciones ideales para considerar comprar en pleno 2025. Revisa la lista completa de celulares gamers que todos necesitan para apps con un alto nivel de exigencia.
PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56: Este gama alta antiguo de Samsung es más barato y el doble de potente con cámaras 4K
5 celulares gamer Xiaomi que recomienda para juegos
Si estás buscando un Xiaomi económico, pero que no deje de lado la gran potencia que puede ofrecer para juegos, hemos hecho una selección de los mejores equipos de gama media y media-alta que ofrece un alto rendimiento para el mundo gaming sin necesidad de romper tu presupuesto.
Es importante tener en cuenta que estos dispositivos móviles se logran destacar por sus procesadores eficientes, pantallas bastante fluidas y batería de excelente capacidad, que son la combinación perfecta para largas sesiones de juego.
POCO F6 Pro
Es un teléfono de gama alta a un precio bastante accesible y se recomienda para personas gamers que buscan un excelente rendimiento sin necesidad de gastar demasiado. Estos son algunos de sus componentes:
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM y almacenamiento: hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento
- Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 2K, 120 Hz
- Batería: 5000 mAh con carga rápida de 120W
POCO X6 Pro
Ofrece un gran rendimiento para juegos moderados a un precio regularmente más bajo de lo normal. Este modelo figura dentro de los modelos premium más vendidos por sus elementos de alta calidad.
- Procesador: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
- RAM y almacenamiento: hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento
- Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz
- Batería: 5000 mAh con carga rápida de 67W
Redmi Note 14 Pro+ 5G
Resulta ser una gran opción en cuanto a la relación entre la calidad y precio para gamers casuales que buscan un teléfono inteligente bastante equilibrado. Es uno de los smartphones más completos.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- RAM y almacenamiento: hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento
- Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz
- Batería: 5000 mAh con carga rápida de 120W
POCO X7 Pro
Es ideal para los gamers que tengan un presupuesto ajustado y que son capaces de entregan una gran potencia y una pantalla de alta calidad. También tiene una memoria RAM premium, además de otros aspectos.
- Procesador: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
- RAM y almacenamiento: hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento
- Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz
- Batería: 5110 mAh con carga rápida de 45W
Redmi Note 14 5G
Postula como la opción más económica para todos los gamers que buscan priorizar autonomía del celular y una pantalla fluida a un bajo costo si no quieres gastar mucho.
- Procesador: MediaTek Dimensity 7025 Ultra
- RAM y almacenamiento: hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento
- Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución FullHD+, 120 Hz
- Batería: 5110 mAh con carga rápida de 45W
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90