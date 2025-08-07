Xiaomi tiene diferentes modelos de teléfonos que son catalogados como los mejores en precio, componentes y que lo convierten en las opciones ideales para considerar comprar en pleno 2025. Revisa la lista completa de celulares gamers que todos necesitan para apps con un alto nivel de exigencia.

5 celulares gamer Xiaomi que recomienda para juegos

Si estás buscando un Xiaomi económico, pero que no deje de lado la gran potencia que puede ofrecer para juegos, hemos hecho una selección de los mejores equipos de gama media y media-alta que ofrece un alto rendimiento para el mundo gaming sin necesidad de romper tu presupuesto.

Es importante tener en cuenta que estos dispositivos móviles se logran destacar por sus procesadores eficientes, pantallas bastante fluidas y batería de excelente capacidad, que son la combinación perfecta para largas sesiones de juego.

POCO F6 Pro

Es un teléfono de gama alta a un precio bastante accesible y se recomienda para personas gamers que buscan un excelente rendimiento sin necesidad de gastar demasiado. Estos son algunos de sus componentes:

Procesador: Snapdragon 8 Gen 2

RAM y almacenamiento: hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 2K, 120 Hz

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 120W

POCO X6 Pro

Ofrece un gran rendimiento para juegos moderados a un precio regularmente más bajo de lo normal. Este modelo figura dentro de los modelos premium más vendidos por sus elementos de alta calidad.

Procesador: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

RAM y almacenamiento: hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 67W

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Resulta ser una gran opción en cuanto a la relación entre la calidad y precio para gamers casuales que buscan un teléfono inteligente bastante equilibrado. Es uno de los smartphones más completos.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

RAM y almacenamiento: hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 120W

POCO X7 Pro

Es ideal para los gamers que tengan un presupuesto ajustado y que son capaces de entregan una gran potencia y una pantalla de alta calidad. También tiene una memoria RAM premium, además de otros aspectos.

Procesador: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

RAM y almacenamiento: hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz

Batería: 5110 mAh con carga rápida de 45W

Redmi Note 14 5G

Postula como la opción más económica para todos los gamers que buscan priorizar autonomía del celular y una pantalla fluida a un bajo costo si no quieres gastar mucho.