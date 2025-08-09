- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
Este Samsung encabeza la lista de los más vendidos del 2025: precio cómodo, 512GB de almacenamiento y batería duradera
Samsung tiene a disposición una amplia lista de celulares, pero si quieres un modelo moderno, este equipo con pantalla de 120 Hz y carga rápida de 25W es para ti.
Al ser una marca de prestigio, Samsung siempre está en el ojo del mundo tecnológico por sus innovaciones que presenta cada cierto tiempo. En el 2025, el Samsung Galaxy S24 FE se viralizó debido a los componentes que tiene y el precio que maneja. Esta versión, llamada Fan Edition, hace que tener un teléfono gama alta sea más accesible para los usuarios que buscan lo último en tecnología.
En el 2025, el Galaxy S24 FE es uno de los dispositivos móviles más solicitados por la potencia que ofrece y la renovación que presenta a sus usuarios con respecto a un diseño premium y una ficha técnica completa. Tiene un precio de aproximadamente S/1800 en Perú y poco a poco continúa bajando su costo.
El Samsung Galaxy S24 FE se trata del último lanzamiento que realizó Samsung en la Fan Edition. Está hecho de materiales de alta calidad para ofrecer una experiencia de usuario a otro nivel, además de contar con componentes interno certificados como los mejores.Especificaciones del Samsung S24 FE. | Foto: Captura
Pantalla y procesador del Samsung S24 FE
En cuestiones de calidad de la pantalla, el Samsung Galaxy S24 FE tiene mucho para ofrecer con una Dynamic AMOLED 2X que tiene 6,7 pulgadas y ofrece una resolución Full HD con tasa de refresco de 120 Hz. Además, cuenta con 1900 nits de brillo máximo para no tener problemas de visualización en lugares muy luminosos. Su peso es de 213 gramos.
RAM y almacenamiento
Para un correcto funcionamiento, este teléfono cuenta con los mejores elementos, que es el procesador Exynos 2400e, memoria RAM de 8GB y almacenamiento con la posibilidad de elegir entre 128GB, 256GB y 512GB. Cabe resaltar que la elección será importante porque modificará el precio final del equipo. Con estos elementos, el Samsung S24 FE asegura una gran potencia y rendimiento de calidad.
Cámaras del Samsung S24 FE
Las fotografías que se capturan con el S24 FE son de alta calidad. Con el lente trasero, que es el principal, se obtiene una calidad de 50 MP, con el ultra gran angular de 12 MP y el telefoto de 8MP. En cuanto a la cámara frontal es de apenas 10 MP, pero es más que suficiente para tener una imagen nítida.
Batería potente
Si lo que buscas es un teléfono que tenga gran autonomía, entonces con el Samsung S24 FE no te vas a equivocar. La capacidad de este celular es de 4,700 mAh y soporta una carga rápida de hasta 25W. También tienes la posibilidad de usar la carga inalámbrica con 15W y carga inversa de ser necesario.
- 1
iPhone 16 Pro Max vs. Motorola Edge 60 Pro: cuál tiene mejor pantalla, procesador y cámara para comprar este 2025
- 2
Los 5 celulares Samsung bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus
- 3
Este Xiaomi pasa por encima al Motorola Edge 50 Pro | Pantalla de 144 Hz, carga en 15 minutos y 1 TB de almacenamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90