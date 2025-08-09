Este Samsung encabeza la lista de los más vendidos del 2025: precio cómodo, 512GB de almacenamiento y batería duradera

Al ser una marca de prestigio, Samsung siempre está en el ojo del mundo tecnológico por sus innovaciones que presenta cada cierto tiempo. En el 2025, el Samsung Galaxy S24 FE se viralizó debido a los componentes que tiene y el precio que maneja. Esta versión, llamada Fan Edition, hace que tener un teléfono gama alta sea más accesible para los usuarios que buscan lo último en tecnología.

En el 2025, el Galaxy S24 FE es uno de los dispositivos móviles más solicitados por la potencia que ofrece y la renovación que presenta a sus usuarios con respecto a un diseño premium y una ficha técnica completa. Tiene un precio de aproximadamente S/1800 en Perú y poco a poco continúa bajando su costo.

El Samsung Galaxy S24 FE se trata del último lanzamiento que realizó Samsung en la Fan Edition. Está hecho de materiales de alta calidad para ofrecer una experiencia de usuario a otro nivel, además de contar con componentes interno certificados como los mejores.

Especificaciones del Samsung S24 FE. | Foto: Captura

Pantalla y procesador del Samsung S24 FE

En cuestiones de calidad de la pantalla, el Samsung Galaxy S24 FE tiene mucho para ofrecer con una Dynamic AMOLED 2X que tiene 6,7 pulgadas y ofrece una resolución Full HD con tasa de refresco de 120 Hz. Además, cuenta con 1900 nits de brillo máximo para no tener problemas de visualización en lugares muy luminosos. Su peso es de 213 gramos.

RAM y almacenamiento

Para un correcto funcionamiento, este teléfono cuenta con los mejores elementos, que es el procesador Exynos 2400e, memoria RAM de 8GB y almacenamiento con la posibilidad de elegir entre 128GB, 256GB y 512GB. Cabe resaltar que la elección será importante porque modificará el precio final del equipo. Con estos elementos, el Samsung S24 FE asegura una gran potencia y rendimiento de calidad.

Cámaras del Samsung S24 FE

Las fotografías que se capturan con el S24 FE son de alta calidad. Con el lente trasero, que es el principal, se obtiene una calidad de 50 MP, con el ultra gran angular de 12 MP y el telefoto de 8MP. En cuanto a la cámara frontal es de apenas 10 MP, pero es más que suficiente para tener una imagen nítida.

Batería potente

Si lo que buscas es un teléfono que tenga gran autonomía, entonces con el Samsung S24 FE no te vas a equivocar. La capacidad de este celular es de 4,700 mAh y soporta una carga rápida de hasta 25W. También tienes la posibilidad de usar la carga inalámbrica con 15W y carga inversa de ser necesario.