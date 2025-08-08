Los 5 teléfonos Motorola con mejor duración de batería y que debes comprar en el 2025

La capacidad de la batería de los celulares es sumamente importante, ya que de ello depende cuánto durará prendido el teléfono sin necesidad de recargar energía. En esto, Motorola es uno de los especialistas gracias a sus dispositivos móviles que tienen un alto nivel de rendimiento sin afectar la batería.

Si estás buscando un celular con gran autonomía, entonces, quizás, debas considerar la lista completa que hemos preparado para ti donde te explicaremos cuánto dura la batería de cada smartphone y la velocidad de carga rápida.

Los 5 celulares de Motorola con mejor batería

Motorola siempre se ha destacado por contar con teléfonos de excelente duración de batería y lo mejor de todo es que tienen precios accesibles y otros beneficios como la calidad fotográfica o procesador. Si quieres usar el teléfonos durante más de un día sin preocuparte, estas son las mejores opciones.

Motorola Edge 50 Fusion

Puede durar hasta dos días con un uso normal sin preocuparte por cargarlo de nuevo. Tiene una batería de 5,000 mAh y admite una carga rápida de 68W, que es una de las potencias más destacadas del mercado tecnológico en la actualidad. El diseño premium también lo convierte en una de las competencias más poderosas y su rendimiento gracias al procesador Snapdragon 7s Gen 2 aseguran una optimización suficiente para varios años.

Motorola Edge 50 Ultra

La capacidad de la batería de este modelo es de 4,500 mAh y ofrece una carga rápida de 125W, lo que demuestra ser una de las velocidades más potentes en la actualidad. Los componentes de este dispositivo lo convierten en una opción ideal para el uso de redes sociales y también tiene un buen rendimiento en videojuegos.

Motorola Edge 60 Pro

Tiene una de las mejores batería del mercado tecnológico de celulares con su capacidad de 6,000 mAh y una carga rápida de 90W. Con estos valores, el smartphone se afianza entre las primeras elecciones de dispositivos con mejor batería. También ofrece carga inalámbrica e inversa.

Motorola Edge 60

El apartado de la batería del Moto Edge 60 es realmente excepcional, ya que tiene una capacidad de 5,200 mAh con una carga rápida de 68W. Esto quiere decir que toma poco tiempo para recargar energía, así como también ofrece una gran duración de uso.

Motorola Edge 50 Neo

Con este modelo de Motorola, no se tiene la capacidad de batería más elevada, ya que viene con 4310 mAh, pero sí ofrece una carga rápida de 68W, con el que podrás cargar tu dispositivo en pocos minutos. También brinda carga inalámbrica para recargar la energía sin cables.