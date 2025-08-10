- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Melgar
- Perú vs. Venezuela
- Barcelona vs Como
- Almería vs Al Nassr
- Crystal Palace vs Liverpool
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Motorola
Aunque no lo creas, este Xiaomi de 126 dólares supera al iPhone 16 Plus con pantalla de 120Hz y enorme batería
Si buscas un celular para el uso diario, para las tareas esenciales y nada más, entonces este Xiaomi es para ti. Destaca por su pantalla, batería y memoria.
Xiaomi es una de las marcas que han sabido combinar prestaciones con mucha calidad, así como precios enormemente accesibles, y este 2025 nos sigue sorprendiendo con terminales que cumplen estas características, como es el Xiaomi Redmi 14C, un celular que te dará grandes sensaciones.
PUEDES VER: El iPhone 16 y Samsung A56 tiemblan con este potente Xiaomi: pantalla AMOLED, RAM bestial de 12GB y fotos de 200MP
Características del Xiaomi Redmi 14C
El Xiaomi Redmi 14C nos trae una pantalla LCD muy grande de 6,88 pulgadas, junto con una resolución HD+ de 1,640 x 720 píxeles, con densidad de píxeles por pulgada (ppp) de 260, una notable tasa de refresco de 120 hercios, a la vez de 600 nits como brillo máximo.
En cuanto al procesador, viene con el chip MediaTek Dimensity G81 Ultra, a la vez de RAM de 4GB y 6GB con LPDDR4X, el cual puedes ampliar hasta 12GB gracias a RAM Virtual, mientras que la memoria interna llega a los 128GB con tecnología eMMC 5.1, pero puedes ampliar con tarjetas microSD.
La fotografía del Xiaomi Redmi 14C no sobresale, pero tampoco lo hace mal, ya que tiene cámara principal de 50 megapíxeles, un sensor secundario para retratos y frontal de 13 megapíxeles. Asimismo, el video graba a un máximo de 1080p a 30fps.
La batería del Xiaomi Redmi 14C nos trae potencia de 5,160mAh, que te dará tiempo de uso continuó por casi un día; mientras que su carga rápida es de solo 18W.
Por otro lado, el Xiaomi Redmi 14C viene con HyperOS basado en Android 14, contando con una política de actualizaciones de 2 años, aproximadamente, para dar soporte a software y 4 para los parches de seguridad.
Precio del Xiaomi Redmi 14C en 2025
Si quieres comprarte el Xiaomi Redmi 14C este 2025, en México lo puedes encontrar desde los 1,739 pesos; en Perú desde los 389 soles; en Colombia desde los 378.900 pesos; en España desde los 109 euros (Amazon).
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90