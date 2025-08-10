Aunque no lo creas, este Xiaomi de 126 dólares supera al iPhone 16 Plus con pantalla de 120Hz y enorme batería

Xiaomi es una de las marcas que han sabido combinar prestaciones con mucha calidad, así como precios enormemente accesibles, y este 2025 nos sigue sorprendiendo con terminales que cumplen estas características, como es el Xiaomi Redmi 14C, un celular que te dará grandes sensaciones.

Características del Xiaomi Redmi 14C

El Xiaomi Redmi 14C nos trae una pantalla LCD muy grande de 6,88 pulgadas, junto con una resolución HD+ de 1,640 x 720 píxeles, con densidad de píxeles por pulgada (ppp) de 260, una notable tasa de refresco de 120 hercios, a la vez de 600 nits como brillo máximo.

En cuanto al procesador, viene con el chip MediaTek Dimensity G81 Ultra, a la vez de RAM de 4GB y 6GB con LPDDR4X, el cual puedes ampliar hasta 12GB gracias a RAM Virtual, mientras que la memoria interna llega a los 128GB con tecnología eMMC 5.1, pero puedes ampliar con tarjetas microSD.

La fotografía del Xiaomi Redmi 14C no sobresale, pero tampoco lo hace mal, ya que tiene cámara principal de 50 megapíxeles, un sensor secundario para retratos y frontal de 13 megapíxeles. Asimismo, el video graba a un máximo de 1080p a 30fps.

La batería del Xiaomi Redmi 14C nos trae potencia de 5,160mAh, que te dará tiempo de uso continuó por casi un día; mientras que su carga rápida es de solo 18W.

Por otro lado, el Xiaomi Redmi 14C viene con HyperOS basado en Android 14, contando con una política de actualizaciones de 2 años, aproximadamente, para dar soporte a software y 4 para los parches de seguridad.

Precio del Xiaomi Redmi 14C en 2025

Si quieres comprarte el Xiaomi Redmi 14C este 2025, en México lo puedes encontrar desde los 1,739 pesos; en Perú desde los 389 soles; en Colombia desde los 378.900 pesos; en España desde los 109 euros (Amazon).