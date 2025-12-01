Parque de las leyendas ofrece 50% de descuentos en sus entradas todo el mes de diciembre

El Parque de las Leyendas anunció que todo el mes de diciembre contará con una promoción del 50% en el costo de sus entradas. Esta noticia generó una gran alegría entre los ciudadanos, quienes podrán visitar el zoológico sin gastar mucho dinero.

La iniciativa fue muy bien recibida, porque en pocos días miles de niños saldrán de vacaciones y el recinto es un buen lugar para que recreen y tengan contacto con diversos animales. Sin embargo, hay algunas condiciones que deben cumplir los visitantes.

Parque de las leyendas: entras al 50% todo el mes de diciembre

Según dio a conocer mediante sus redes sociales, la promoción del 50% de descuento solo está dirigido para los niños de 3 a 12 años de edad y es válido en boleterías presenciales, web o aplicativo. La oferta estará disponible desde el martes 2 hasta el 31 del último mes del 2025.

Comunicado del Parque de las leyendas.

Este centro recreativo indica que la visita de los ciudadanos ayuda a más de 2,500 animales rescatados que son cuidados de acuerdo a su habitad y especie.

Parque de las leyendas: entradas

Las personas deben saber que el costo de la entrada general (de 13 a más) tiene un costo de 18 soles. Los niños de 3 a 12 años pagan 10 soles, pero con el 50%, solo pagarían 5 soles, mientras que los adultos mayores de 60 tiene que pagar 4 soles.

La población con discapacidad, guías de turismo y veteranos de guerra, ingresan al Parque de las leyendas totalmente gratis de lunes a domingo, incluyendo días festivos. Este grupo deberá presentar un documento que valide la información.