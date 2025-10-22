¿El Parque de las leyendas cerrará? Proponen que zoológicos públicos sean clausurados

El Parque de las leyendas es uno de los centros recreativos más visitados por la población, ya que diversos ciudadanos pueden tener contacto directo con la flora y fauna. Sin embargo, este espacio podría ser cerrado, tras un proyecto presentado por el parlamentario Guido Bellido.

El congresista de Podemos Perú, presentó un proyecto de Ley 12909, que impulsa eliminar de forma progresiva los zoológicos públicos de todo el país. La medida también es impulsada por José Arriola, Isabel Cortez, Luis Picón, Francis Paredes y Heidy Juárez.

La iniciativa busca garantizar la protección y bienestar de los animales en cautiverio. "Promover el respeto a la fauna silvestre, fomentar la conservación de la biodiversidad mediante alternativas sostenibles y educativas sin recurrir al encierro de animales", indica el documento.

El Parque de las leyendas podría ser cerrada por el Estado.

Además, se adecuará la normativa nacional a los estándares internacionales de protección animal y derechos ambientales. Los animales que se encuentren en los zoológicos públicos serán entregados a los centros de rescate de fauna silvestre.

De acuerdo a lo indicado por Guido Bellido, el proceso de eliminación de zoológicos públicos deberá culminar en un plazo máximo de 10 años contados desde que entre en vigencia esta ley. El financiamiento estará a cargo del Ministerio del Ambiente, los Gobiernos Regionales y Locales.