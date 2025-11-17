Costa Rica vs. Honduras EN VIVO: hora y dónde ver las Eliminatorias Concacaf 2026

Partido de infarto en San José. Costa Rica vs. Honduras serán los protagonistas de un vital partido por la última fecha del grupo C de la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026 desde el Estadio Nacional a partir de las 19:00 horas de ambos países (20:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Teletica, Repretel y Tigo Sports. Entérate de todos los detalles del cotejo, que definirá al clasificado al Mundial 2026.

Costa Rica (3° con 6 puntos) ha hecho una tercera ronda de Eliminatorias muy mala, pero aún así tiene chances importantes de asegurar su boleto, ya sea a la Copa del Mundo o a la repesca intercontinental en su defecto. Sin embargo, la situación de la 'Sele' es muy complicada pues no solo deberá vencer a su rival de turno, sino además esperar que Nicaragua le saque un empate o le gane a Haití de visita.

El DT Miguel Herrera sabe que solo le sirve la victoria, por lo que pondrá toda la carne en el asador y jugará con sus principales figuras desde el arranque, como Keylor Navas en la portería, Francisco Calvo liderando la zaga y Manfred Ugalde siendo la principal referencia del ataque 'Tico'.

Honduras (1° con 8 puntos) tiene la primera chance de volver a disputar un Mundial tras 12 largos años de ausencia y la cuarta de su historia. Sin embargo, el calendario le deparó el cierre más complicado posible, enfrentar a su clásico rival fuera de casa. Lo bueno para el cuadro 'Catracho' es que depende de sí mismo, pues con una victoria es suficiente para decir presente en la justa orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda también tienen opciones de quedarse con el cupo directo si rescata un empate, pero para ello dependerá que Nicaragua sume en su visita a Haití. La mala noticia para el técnico colombiano es que no podrá contar con Getsel Montes por lesión, pero su lugar será ocupado por Marcelo Santos.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Honduras?

El encuentro que sostendrán los 'Ticos' y los 'Catrachos' por un lugar en la próxima Copa del Mundo está pactado para comenzar a las 19:00 horas de Costa Rica y Honduras (20:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

Costa Rica, Honduras, México: 19:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 20:00 horas

Bolivia, Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:00 horas

¿Dónde ver Costa Rica vs. Honduras EN VIVO?

Si quieres seguir de cerca todas las incidencias del compromiso entre Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026, este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Teletica y Repretel en territorio costarrisence, así como por Tigo Sports, canal 11 y Deportes TVC en tierras catrachas. Además, Paramount+ y Telemundo pasarán los 90 minutos en Estados Unidos, mientras que el Youtube de la Concacaf hará lo propio vía streaming en Sudamérica.

Costa Rica vs. Honduras pronóstico: cuánto paga en apuestas

Pese a que es un encuentro muy parejo y de pronóstico reservado, Costa Rica se perfila para quedarse con los tres puntos ante Honduras de local y tentar por una clasificación directa al Mundial 2026 o al repechaje. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Costa Rica Empate Honduras Betsson 1.75 3.45 4.45 Bet365 1.80 3.60 4.50 Betano 1.91 3.60 4.55 Te Apuesto 1.68 3.03 3.76 Apuesta Total 1.78 3.50 4.20 Meridianbet 1.76 3.33 3.93

Costa Rica vs. Honduras: posibles alineaciones

Costa Rica: Keylor Navas; Haxzell Quirós, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Aaron Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora; Josimar Alcocer, Warren Madrigal, Manfred Ugalde. DT: Miguel Herrera.

Honduras: Endrick Menjívar; Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Fernando Vega, Joseph Rosales; Deybi Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez; Luis Palma, Romell Quioto, Jorge Benguché. DT: Reinaldo Rueda.

Costa Rica: últimos resultados

Haití 1-0 Costa Rica | fecha 5 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Costa Rica 4-1 Nicaragua | fecha 4 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Honduras 0-0 Costa Rica | fecha 3 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Costa Rica 3-3 Haití | fecha 2 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Nicaragua 1-1 Costa Rica | fecha 1 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Australia: últimos resultados

Nicaragua 2-0 Honduras | fecha 5 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Honduras 3-0 Haití | fecha 4 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Honduras 0-0 Costa Rica | fecha 3 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Honduras 2-0 Nicaragua | fecha 2 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

Haití 0-0 Honduras | fecha 1 ronda 3 Eliminatorias Concacaf 2026

¿Cómo quedó el último partido entre Costa Rica vs. Honduras?

Ambos equipos se han visto las caras por última vez el pasado 9 de octubre, cuando en el marco de la tercera fecha de la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026, Honduras y Costa Rica igualaron sin goles en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

¿En qué estadio juega Costa Rica vs. Honduras?

El escenario donde Costa Rica recibirá a Honduras por la sexta jornada del grupo C de la ronda 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026 será el Estadio Nacional de Costa Rica, recinto deportivo ubicado en la ciudad de San José y que cuenta con una capacidad total para 42 mil espectadores.