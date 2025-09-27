- Hoy:
Entrada al Parque de las Leyendas GRATIS en octubre: ¿Quiénes pueden ingresan sin pagar?
El Parque de las Leyendas brinda entradas gratis a un grupo de ciudadanos y tú puedes ser uno de los beneficiarios. Más detalles en la nota.
El Parque de las Leyendas es uno de los espacios turísticos y recreativos más visitados. Los recintos ubicados en San Miguel y Huachipa promueven la conservación y cuidado de los animales.
Cada año, miles de personas no dudan en visitar estos zoológicos para obtener mayor información sobre áreas naturales. Sin embargo, muchos ciudadanos desconocen que pueden ingresar al zoológico totalmente gratis todo el año.
Entrada al Parque de las Leyendas GRATIS: ¿Quiénes acceden al beneficio?
Las personas con discapacidad pueden ingresar sin costo alguno al Parque de las Leyendas, solo mostrando su carné otorgad por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). El beneficio también incluye a un acompañante.
Esta disposición está activa durante toda la semana y días feriados del 2025, con la misión de fomentar la inclusión social y brindar condiciones adecuadas de visita. Se debe tener en cuenta que, los guías oficiales también tiene acceso libre al zoológico.
Entrada al Parque de las Leyendas es gratis para guías y personas con discapacidad.
Premio de entradas al Parque de las Leyendas
A continuación, podrás conocer cuáles son los precios de las entradas del Parque de las Leyendas.
- Entrada para personas mayores de 13 años: 18 soles
- Niños de 3 a 12 años: 10 soles
- Adultos mayores desde los 60 años: 4 soles (aplica todos los días, incluidos feriados)
