¿A qué hora juega Bolivia vs Japón y dónde ver el amistoso internacional FIFA EN VIVO?

La selección boliviana se medirá ante Japón desde el New Japan National Stadium este martes 18 de noviembre, en el segundo amistoso que programó en fecha FIFA, con miras a llegar en buenas condiciones al repechaje rumbo al Mundial Norteamérica 2026. Conoce los horarios y dónde ver el partido.

¿Cuándo juega Bolivia vs. Japón?

El segundo partido amistoso que disputará la selección de Bolivia contra Japón se llevará a cabo este martes 18 de noviembre en el New Japan National Stadium.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Japón?

El partido entre Bolivia y Japón se jugará a las 5:15 a. m. en el horario peruano, a las 6:15 a. m. en Bolivia y a las 19:15 en Japón. Te invito a revisar la programación según tu ubicación.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:15 a.m.

Bolivia y Venezuela: 6:15 a.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:15 a.m.

México y Centroamérica: 4:15 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:15 a.m.

¿Dónde ver Bolivia vs. Japón EN VIVO?

El partido Bolivia vs Japón, correspondiente al amistoso internacional FIFA, será transmitido EN VIVO ONLINE a través de la señal de streaming de Futbol Canal, Unitel y la frecuencia autorizada por la Federación Boliviana de Fútbol para todos los bolivianos.

¿Qué canal transmite Bolivia vs. Japón?

Bolivia: Futbol Canal, Unitel y FBF

Japón: AbemaTV y TBS

Internacional: Bet365

China: ZhiBo8

Tailandia: BG Sports

Previa: Bolivia vs Japón

La selección boliviana se prepara para enfrentar a Japón en su segundo amistoso FIFA en el mes de noviembre. Estos duelos sirven para que el cuadro dirigido por Óscar Villegas pueda llegar en óptimas condiciones al repechaje rumbo al Mundial 2026.

Por el lado de Japón, este enfrentamiento sirve para que los dirigidos por Hajime Moriyasu sigan preparándose para la cita mundialista que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Antes de enfrentarse, Bolivia ha logrado en sus últimos 5 enfrentamientos 2 victorias y 3 derrotas, por lo que espera ganar y mejorar con el objetivo del repechaje.

Mientras tanto, la escuadra japonesa, que llega con un mejor rendimiento, alcanzó 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos 5 duelos. El único país en vencerlo fue Estados Unidos por 2-0.