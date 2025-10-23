0
Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por Liga 1
Edison Flores se perdió el 2-0 en la línea del área de Cristal tras un gran pase de Carabalí - VIDEO | Composición: Líbero

Edison Flores se perdió el 2-0 en la línea del área de Cristal tras un gran pase de Carabalí - VIDEO

José Carabalí envió un gran pase al corazón del área de Sporting Cristal, pero Edison Flores no logró conectar el balón y Universitario de Deportes desperdició la oportunidad de ampliar el marcador a 2-0.

Luis Blancas
