Edison Flores se perdió el 2-0 en la línea del área de Cristal tras un gran pase de Carabalí - VIDEO
José Carabalí envió un gran pase al corazón del área de Sporting Cristal, pero Edison Flores no logró conectar el balón y Universitario de Deportes desperdició la oportunidad de ampliar el marcador a 2-0.
¡La tuvo Sporting Cristal! Irven Ávila se falla insólito gol ante Universitario - VIDEO
Sebastián Britos evitó el gol de Sporting Cristal con gran atajada - VIDEO
¡Era el gol del año! Martín Távara casi anota para Cristal con remate desde media cancha
¡Jerarquía absoluta! Hernán Barcos y una definición de calidad para el 2-0 de Alianza a Huancayo
Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo
Pedro Aquino anotó el 3-1 a favor de Alianza Lima sobre Sport Boys y Matute es una fiesta
¡Goleada! José Rivera marcó golazo para decretar el 3-0 de Universitario en el Monumental
¡Volvió al gol! Diego Churín anotó el 2-0 de Universitario sobre Juan Pablo II
