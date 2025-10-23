0
Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por Liga 1
Sebastian Britos se volvió a vestir de héroe y salvó a Universitario del empate de Cristal | Composición: Líbero

Sebastián Britos se lució con su atajada y evitó el golazo de Yoshimar Yotún - VIDEO

Sebastián Britos se convirtió en el héroe de Universitario de Deportes al evitar un golazo de Yoshimar Yotún, quien sorprendió con un potente remate desde la media cancha.

Luis Blancas
