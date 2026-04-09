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Carlos Garcés anotó el empate de Cienciano sobre Juventud la Piedra. | Foto: captura/DSports

Carlos Garcés sacó un fuerte cabezazo y puso el 1-1 de Cienciano sobre Juventud a los 87 minutos

El delantero de Cienciano conectó un preciso centro para anotar el empate del 'Papá' en su debut de la Copa Sudamericana ante Juventud La Piedra.

Gary Huaman
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