Carlos Garcés anotó el empate de Cienciano sobre Juventud la Piedra. | Foto: captura/DSports

Carlos Garcés sacó un fuerte cabezazo y puso el 1-1 de Cienciano sobre Juventud a los 87 minutos

El delantero de Cienciano conectó un preciso centro para anotar el empate del 'Papá' en su debut de la Copa Sudamericana ante Juventud La Piedra.