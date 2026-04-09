Carlos Garcés sacó un fuerte cabezazo y puso el 1-1 de Cienciano sobre Juventud a los 87 minutos
El delantero de Cienciano conectó un preciso centro para anotar el empate del 'Papá' en su debut de la Copa Sudamericana ante Juventud La Piedra.
Así fue el golazo de Valentín Robaldo para el 1-1 de Alianza Atlético ante Tigre por Copa Sudamericana
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