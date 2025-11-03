Pronóstico Liverpool vs. Real Madrid: cuánto paga el partido por la fecha 4 de la Champions League

Liverpool y Real Madrid vuelven a cruzarse este martes 4 de noviembre por la Fase de Liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el mítico Anfield Stadium, en Inglaterra, a partir de las 3:00 p.m. (hora de Perú). Las casas de apuestas ya marcaron tendencia para este partidazo. Según Apuesta Legal Perú, portal especializado en analizar y comparar las cuotas de las principales plataformas, así se perfila el panorama previo a este choque de gigantes europeos.

¿Cuánto paga Liverpool vs. Real Madrid?

Las cuotas actualizadas para el partido entre Liverpool vs. Real Madrid son las siguientes:

Apuesta de manera responsable. En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú puedes consultar las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este y los próximos encuentros, y así determinar cuál opción resulta más conveniente. ¿Ya tienes definido tu favorito? Te deseamos éxito en tu jugada.

Pronóstico Liverpool vs. Real Madrid

El pronóstico refleja un partido parejo con una mínima ventaja para el Liverpool con una cuota promedio de 2.50. La victoria de Real Madrid se cotiza en 2.55 y el empate paga 3.80. Las opciones de ganar son casi un 38 % para Liverpool, mientras que el Real Madrid le sigue muy de cerca con un 37 %. El empate, aunque menos probable, sigue siendo una posibilidad importante cercana al 25 %.

¿Cómo llegan Liverpool vs. Real Madrid?

Los “Reds” de Arne Slot llegan al duelo después de rescatar un modesto 2-0 frente al Aston Villa F.C. que sirvió para cortar una racha negativa en la Premier League. Por su parte, el club blanco, bajo la batuta de Xabi Alonso, atraviesa una racha de victorias imponente y ha logrado imponerse en sus tres primeros partidos de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025‑26.

Las estadísticas recientes favorecen claramente a los visitantes: en los 12 enfrentamientos previos en la máxima competición europea, Real Madrid domina la serie con siete victorias por cuatro de Liverpool, aunque el último encuentro en Anfield acabó en triunfo local para los ingleses.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Real Madrid?

El partido se jugará este martes 4 de noviembre desde las 3:00 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 4:00 p.m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Real Madrid por TV y Streaming?

El partido será transmitido para Perú y toda Latinoamérica EN VIVO por ESPN. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por Disney+.

Posible alineación de Liverpool vs. Real Madrid