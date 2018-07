Rafael Nadal: “No me pareció bien haber continuado el partido con techo”

A pesar que Rafael Nadal y Novak Djokovic disputaron un gran partido por la semifinal de Wimbledon. Existió una polémica, generada en la continuación del encuentro suspendido este viernes, el uso del techo corredizo a horas del día. El español manifestó su fastidio por este suceso y explicó la razón por la que se cubrió la pista.

"El referee decide que el partido empiece a partir de las 19:30 en pista cubierta porque a las 20:45 deja de haber luz y de esa forma no hay que perder tiempo en parar y poner el techo, dado que había que dejar de jugar definitivamente a las 23:00 (hora britanica). Como se empezó el partido así, según ellos, había que continuar con las mismas condiciones, a no ser que los dos jugadores estuviéramos de acuerdo en jugar al aire libre. Ahí cada uno que interprete si es o no es justo", declaró Nadal tras el partido.

El manacorí se mostró desconcertado por la decisión de usar el techo cuando se jugaba de día. "Lo que no entiendo es por qué al empezar con luz jugamos indoor si podía haberse jugado outdoor. Pero para ganar tiempo se empieza bajo techo, en unas condiciones que no son las del torneo, que es en pista descubierta salvo que llueva. Y encima hoy continuamos con el techo", comentó el vigente campeón del Roland Garros.

Además, ‘Rafa’ contó las dificultades que tuvo en su duelo con Djokovic producto de la falta de viento. “Me costó adaptarme a la pista cubierta, no veía muy bien. No pude interpretar cómo venía la bola. Por la noche hay una especie de penumbra y por el día se ve mejor. Es una pista bonita, pero no se ve muy bien con el techo cerrado”, señaló Nadal.

EL DATO:

Rafael Nadal es el segundo tenista masculino con más Grand Slams en la historia, por el momento lleva 17.