Wimbledon 2018: Novak Djokovic vs Kevin Anderson TRANSMISIÓN EN VIVO por la final masculina

Novak Djokovic enfrenta a Kevin Anderson por la final masculina de Wimbledon EN VIVO ONLINE este domingo 15 de julio a las 8:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en la cancha central y para que no te pierdas el enfrentamiento te dejamos los canales que transmitirán este partido.

'Nole' regresa a una final de Grand Slam desde el Abierto de EEUU en el 2016, donde cayó ante el suizo Stanislas Wawrinka por 7-6(1), 4-6, 5-7. 3-6. El serbio viene de ganar al número 1 del ranking ATP Rafael Nadal en un encuentro que duró dos días y que dejó a los espectadores pegados en su asiento.

PUEDES VER: Novak Djokovic venció a Rafael Nadal por 3-2 y accedió a la final de Wimbledon 2018

Djokovic buscará su cuarto título en Wimbledon y el decimotercero en los torneos mayores del circuito internacional. La últimas vez que Novak se coronó campeón de un Grand Slam fue en el Roland Garros del 2016 cuando venció al británico Andy Murray por 3-6, 6-1, 6-2, 6-4.

Por otro lado, Kevin Anderson se convirtió en la revelación de abierto londinense, donde disputó casi 11 horas en los encuentro ante Federer (4 horas con 14 minutos) e Isner (6 horas con 35 minutos). El sudafricano llega con un gran desgaste físico por el partidos previos, sin embargo tuvo un día mas de descanso que su rival en la final.

NO TE LO PIERDAS: Rafael Nadal: “No me pareció bien haber continuado el partido con techo”​​​​​​​

Ambos tenista se han enfrentado en seis ocasiones. El balance se inclina para el serbio, quien consiguió el triunfo en cinco ocasiones, de las cuales 2 fueron en cancha de grass. La única vez que el sudafricano salió victorioso, fue en el ATP World Tour Masters 1000 Miami, el primer encuentro que tuvieron.

There were so many emotions after the match yesterday. Reaching the final at @Wimbledon has always been a dream for me. Thank you all for your support, your messages and for being part of my journey. Now it's time to get ready for Sunday 💪 pic.twitter.com/qzZpbfmJln