Perú asegura seis medallas de oro en Torneo Panamericano de Frontón

Tras jugarse el cuarto día de competencia, los cuatro representantes de la selección nacional de Paleta Frontón en la modalidad de singles consiguieron su pase a la gran final del II Torneo Panamericano de Paleta Frontón, y aseguraron las seis medallas de oro en disputa sin perder ningún set.

Luego de que el miércoles las cuatro parejas nacionales aseguraran su presencia en las finales de dobles masculino y femenino, era el turno de nuestros representantes en singles.

En la rama masculina, Kevin Martínez (PER 1) no tuvo inconvenientes en vencer 3-0 (15-6, 15-4 y 15-3) al brasileño Bernardo Scaraglia y se medirá en la final ante Joao Velásquez (PER 2), quien superó por 3-0 al venezolano Jose Yegres con parciales de 15-5, 15-7 y 15-4 en un partido de pronóstico reservado.

Por su parte, Claudia Suárez (PER 1) y Karla Rodríguez (PER 2) se hicieron con un lugar en la final luego de vencer por 3-0 a la cubana Thalía Jiménez y la uruguaya Leonela Acosta. De esta forma, ambas jugadoras nacionales volverán a verse las caras en un encuentro que se ha vuelto un clásico del deporte.

En la modalidad de dobles masculino, Bruno Semino y Leonardo Benique (PER 1) se medirá ante la pareja formada por René Escapa y Carlos Fajardo (PER 2), mientras que en el femenino, la dupla integrada por Nathaly Paredes y Mía Rodríguez se enfrentará ante Alejandra Estrada y Kely Coronado.

DATOS

Las finales iniciarán a partir de las 4:00 p.m. en el Jockey Club del Perú, mientras que la premiación y clausura se realizará a partir de las 8:00 p.m.

El ingreso se realizará por la puerta 3, ubicada en la Av. El Derby y será completamente gratuito.

Más información en su fanpage.