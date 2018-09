Roger Federer explicó cómo realizó el 'punto del año' en el US Open 2018

En la gran victoria de Roger Federer ante el australiano Nick Kyrgios, el suizo realizó una gran jugada que, además de valer un punto, fue aplaudida por todo el público del US Open.

Cuando concluyó el encuentro, las entrevistas que le hicieron al suizo se centraron en gran parte sobre esa jugada. De hecho, él mismo la explica.

"Lo gracioso de ese tiro fue que no pensé nunca en cómo ejecutarlo, simplemente lo hice. Si trataba de ir por arriba no iba a tener oportunidades", respondió entre risas.

Federer agregó. "Ya lo he hecho otras veces, pero no pensé que iba a llegar. Si llego voy por arriba, pensé, pero cuando llegué vi que no tenía forma de hacerlo", reconoció. "Dije, bueno, vamos a intentarlo por un lado y salió bien".

Por otro lado, la víctima de la gran jugada también se pronunció sobre el punto: "Estaba tratando de decirle que el disparo no fue tan bueno", afirmó entre risas. "Fue casi irreal. Casi llegó al punto en el que quería que comenzara a hacer tiros así y finalmente lo conseguí", finalizó.

Dato

Federer ha ganado en seis ocasiones el US Open y en esta edición busca su séptima corona.