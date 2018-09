Saúl 'Canelo' Álvarez provoca a Gennady Golovkin: "Si piensa todo el tiempo en mí, no está pensando en la pelea"

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez no duda que se llevará la victoria frente al kazajo Gennady Golovkin el próximo sábado 15 de septiembre (10.00 p.m. - hora peruana) en el ring del T-Mobile Arena, de Las Vegas, y se hará con el cinturón peso mediano de la CMB.

"Esta es mi pelea más grande, el inicio de un nuevo capítulo, el segundo capítulo de mi carrera. Será un gran triunfo para mí, saldré de esta pelea con nueva energía", dijo Saúl 'Canelo' Álvarez.

Para Saúl 'Canelo' Álvarez, Gennady Golovkin comete un gran error al intentar manchar su imagen. El kazajo lo catalogó de ser "un tramposo y mentiroso" luego de escuchar las declaraciones que hizo el mexicano de su primera pelea en septiembre de 2017.

Y que quieren otro vestidor por que hacemos mucho ruido 😂😂😂 llorar, llorar y más llorar con esa gente. https://t.co/h77K4WTsve — Canelo Alvarez (@Canelo) 31 de agosto de 2018

"La negatividad no me afecta. Siempre me concentro en lo que hago. Tengo que pensar en la pelea. Si (Gennady golovkin) piensa todo el tiempo en mí, no está pensando en la pelea. Perderá si sigue pensando así", dijo Saúl 'Canelo' Álvarez.

A raíz de esas fuertes palabras de Gennady Golovkin, Saúl 'Canelo' Álvarez duda en poder estrecharle las manos antes o después de la pelea. El mexicano no está nada contento por lo que dijo el kazajo en la previa del combate.

"Es muy difícil para mí, especialmente después de todo lo que se ha dicho, de las ofensas. Será muy difícil para mí. No lo sé", finalizó.