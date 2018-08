Gennady Golovkin: "Saúl 'Canelo' Álvarez es un tramposo y mentiroso y, por eso, voy a noquearlo"

Gennady Golovkin no ve la hora para poder enfrentarse nuevamente a Saúl 'Canelo' Álvarez. Tras su entrenamiento abierto a la prensa, el boxeador kazajo, que posee los cinturones de peso mediano en la Super WBA, IBO y WBC, acusó al mexicano de ser "un mentiroso y un tramposo" por sus recientes declaraciones, además, aseguró que "lo noqueará" el próximo 15 de septiembre en el ring del T-Mobile Arena de Las Vegas.

“No pienso en el Saúl 'Canelo' Álvarez en el entrenamiento. No estoy preocupado por él. Solo me preocupa hacer mi trabajo en el entrenamiento y hacer mi trabajo en el ring. En la última pelea no sentí ningún poder real por parte de Canelo, solo bofetadas, no pega duro. Él no es el pegador más duro que he enfrentado, pero sí uno de los más rápidos”, dijo Gennady Golovkin.

