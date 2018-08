UFC: Conor McGregor rechaza ayuda de Floyd Mayweather para su pelea contra Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor continúa entrenándose sin descanso para poder recuperar el cinturón de los pesos ligeros ante Khabib Nurmagomedov el próximo 6 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas por el main event del UFC 229. Cualquier ayuda para vencer al ruso es bien recibida para el irlandés. Cualquiera, excepto que venga de la mano de Floyd Mayweather.

En una reciente entrevista a TMZ, el expúgil Floyd Mayweather ofreciendo su gimnasio a Conor McGregor como campo de entrenamiento para su pelea contra Khabib Nurmagomedov e incluso se comprometió a darle unos consejos de su experiencia en el boxeo y así puede sorprender en el UFC.

"Conor McGregor no retrocederá y no es un luchador asustado en lo absoluto, gane, pierda o empate. Conor va a salir a pelear (...) McGregor es un competidor difícil. Él no se va a echar para atrás, no tiene miedo, es un guerrero", dijo Floyd Mayweather en declaraciones a TMZ.

"Sé que el UFC tiene su propio centro de entrenamiento, pero nos gustaría tener a Conor McGregor con nosotros en nuestro gimnasio", agregó.

Sin embargo, 'The Notorious' declinó el gesto y le respondió, a su fiel estilo, en las redes sociales.

"Que se jo... todos los Mayweathers, excepto a Senior y Roger. Aquí no hay paz. Subir o bajar", aseguró Conor McGregor.

Fuck the Mayweathers, except Senior and Roger.

There is no peace here kid.

Step up or step down.