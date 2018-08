Presidente de UFC cree que Conor McGregor está a la altura de Muhammad Ali y Mike Tyson

Conor McGregor se ha convertido en "la gallina de los huevos de oro" del UFC. El presidente de la compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA), Dana White, se siente muy agradecido por el trabajo que ha hecho el irlandés en el octágono y eso explica las razones del porqué no ha sido expulsado luego de los incidentes en Brooklyn, incluso le dio la oportunidad de retar al ruso Khabib Nurmagomedov por el cinturón de peso ligero.

Tal es la admiración de Dana White que, durante una entrevista a FOX News, aseguró que Conor McGregor está a la altura de dos gigantes de la historia del boxeo: “Es mi Muhammad Ali. Es mi Mike Tyson”. Exagerado o no, el jefe de UFC explica los motivos de su pensamiento sobre 'The Notorious'.

“(Conor McGregor) Irrumpió en la escena y supe desde el momento en que me senté y cené con él que este chico iba a ser una estrella. No sabía si podría pelear y no sabía si podría ganar un título, pero sabía que iba a ser una estrella, siempre lo supe“, expresó el líder de UFC.

Otro de las razones se debe a la forma que tiene Conor McGregor para ganar admiradores en el mundo y, también, la manera para provocar y promocionar sus combates, tal y como lo hacían Muhammad Ali y Mike Tyson.

“Conor McGregor tiene esa chispa, eso que lo hace él. Donde sea que vaya, ya sea que lo pongamos en televisión, ya sea que esté haciendo una entrevista, ya sea que esté cerca de un grupo de personas, simplemente es el centro de atención”, añadió el presidente de UFC.

Conor McGregor entrenará a Khabib Nurmagomedov el próximo 6 de octubre de 2018 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, en el estelar del UFC 229.