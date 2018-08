La increíble diferencia millonaria entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin

Saúl 'Canelo' Álvarez salió vencedor de la batalla en cuanto a la ganancias que tendrá tras su revancha con Gennady Golovkin, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de septiembre en el cuadrilátero del T-Mobile Arena, de Las Vegas, según ha confirmado el propio presidente del CMB, Mauricio Sulaimán a ESPN Deportes.

"El motivo del porqué Saúl 'Canelo' Álvarez ganará más que Gennady Golovkin por su poder, por su mercadotecnia, su poder de venta. Él es el que trae el pago por evento y el arrastre con el público mexicano y mexicoamericano. El dinero sale principalmente por el pago por evento, pero también hay más alrededor de ello", dijo Mauricio Sulaimán, presidente de la Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez tiene asegurada una bolsa de 30 millones de dólares, mientras que el kazajo Gennady Golovkin percibirá el monto de 20 de millones de dólares. Los fanáticos no están del todo satisfechos con esta altas diferencias, pues creen que Golovkin debió ganar la primera pelea que se realizó el pasado 16 de septiembre de 2017.

Cabe recordar que Saúl 'Canelo' Álvarez quedó fuera de la primera revancha pactada el último mes de marzo tras dar positivo por clembuterol en una prueba antidopaje, por lo que fue suspendido. El mexicano se defendió asegurando que consumió carne contaminada con esa droga sin saberlo; pero Gennady Golovkin no le creyó y lo llamó "mentiroso".

